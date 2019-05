Sagra di inizio estate domenica in Val Colla

MAGLIO DI COLLA - Torna come ogni anno il consueto appuntamento con la Sagra d’Inizio Estate-Festa della Gioventù a Maglio di Colla, organizzato dall’Associazione Amici della Val Colla.

Tante le bancarelle presenti con prodotti tipici locali. Nel contempo, non mancheranno i giochi per i bambini organizzati insieme all’Associazione Genitori della Val Colla: dalla caccia al tesoro al tiro con l’arco, fino alla corsa con i sacchi. Così come non mancherà nemmeno l’intrattenimento per i più grandi con intermezzi musicali, la rappresentazione del Gruppo Costumi della Val Colla e le dimostrazioni dello zoccolaio, del molèta, del magnan e del cestaio che, direttamente dalla Val Cavargna, mostreranno ai presenti come funzionano le loro attività.

A pranzo si potrà gustare il "Pasta Party" preparato dal Gruppo feste di Curtina.

Ma la novità di quest’anno riguarda la collaborazione con l’associazione Insieme per la Pace per l’organizzazione della camminata popolare dove l’iscrizione, per l’occasione, costerà 5 franchi. 5 franchi che verranno interamente devoluti a favore del Ruanda. 10 km con partenza alle 9.30 per un percorso accessibile a tutti che si snoda nei magnifici sentieri della sponda sinistra della Val Colla. L’associazione Insieme per la pace è stata fondata a Signôra - Val Colla nell’agosto 1994, a seguito degli avvenimenti che sconvolsero il Ruanda. Scopo dell’associazione è la promozione e lo svolgimento di attività e opere di umana solidarietà e cultura, favorendo, tra l’altro, la promozione di raccolta fondi da destinare alla concessione di aiuti morali e materiali alle persone bisognose.

In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà rimandata al 1° settembre.