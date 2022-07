Torna Festa in Valle, e festeggia i dieci anni con due serate

La line up è ricchissima. La prima sera i festeggiamenti inizieranno alle 19 e si concluderanno alle due del mattino. La sera dopo, l'ora di inizio è segnata sempre per l'aperitivo, ma si andrà avanti a ballare fino alle tre del giorno dopo. A fare da contorno agli artisti, sono previste tre postazioni bar e cena adatta a onnivori, vegetariani e vegani. Inoltre, sarà possibile restare a dormire in una piccola area camping. Gli organizzatori tengono a precisare che per l'opzione campeggio vale la regola «chi prima arriva, meglio alloggia».