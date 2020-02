Lambert in concerto allo Studio Foce

LUGANO - Venerdì 28 febbraio dalle 21.30 la rassegna Raclette presenta il concerto di Lambert allo Studio Foce.

Talento singolare la cui visione audace e capacità compositiva sono influenzate tanto dalla musica pop e dalla cultura in generale quanto dal repertorio classico, Lambert è al contempo ipnotico, cupo e incantevole. Eccelle nel creare stati d'animo e nell'affascinare l'ascoltatore. Un profondo senso del dramma che lascia spesso il posto a un'enigmatica giocosità, in melodie colorate che saltano leggermente attraverso le sue canzoni.

Conosciuto a livello internazionale e scelto da artisti come José Gonzalez, Deichkind e Moderat per rielaborare dei loro brani, Lambert ha pubblicato cinque album da solista in cinque anni che l’hanno portato in tour in mezzo mondo. L’ultimo lavoro, “True”, incornicia abilmente un dilemma molto moderno: la verità. «A causa della maschera, la gente mi dice che lo sto facendo per veri motivi oppure che mi nascondo dietro qualcosa e non sono onesto», afferma. La soluzione naturale era ritirarsi nel suo studio, chiudere tutto il resto e trovare la vera verità di Lambert. «Solo io e il mio piano, come quando ero bambino».

Prevendita su Biglietteria.ch.