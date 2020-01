Il Carnevale del Vanilla (prima della pausa)

RIAZZINO - Sabato 18 gennaio si conclude la prima parte della stagione del Vanilla Club di Riazzino.

Come di consueto la discoteca si prende una piccola pausa in concomitanza con il periodo del Carnevale. Gli organizzatori però promettono: «Ci vediamo molto, molto presto». Per salutare il proprio pubblico il Vanilla Club organizza per la prima volta una festa di Carnevale.

Alla consolle della Main room ci saranno Dj Luciano Barletta e Dj Kd, Rikyz sarà il vocalist mentre l'animazione è a cura di Night Project. Nella sala Beat Box troveranno invece spazio El Nene, Mastil e Double W (hip hop, trap e reggaeton) e nella Red Sky ci saranno Gianni Villa e Angry X (techno).

Ingresso omaggio per uomo e donna entro mezzanotte. Per chi avesse pianificato di arrivare più tardi ingresso in prevendita 20 franchi con consumazione sul sito www.vanillaclub.com.