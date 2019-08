Marco Zappa e Remo Crivelli per la prima volta insieme

CAVIANO - Marco Zappa e Remo Crivelli si esibiranno in un tour di concerti per il Gambarogno. Insieme per la prima volta. Due polistrumentisti creativi - uno viene dal jazz e l’altro è un cantautore - che si vedono come musicisti del mondo, aperti alle influenze di altre culture. Per il concerto di questa sera, previsto a Vira, davanti alla chiesa (ore 20.30) i due artisti saranno affiancati da Ilir Kryekurti. Nel concerto previsto per sabato 3 agosto il duo sarà accompagnato invece dal percussionista Dieter Gosticha, di Amburgo inizio ore 20.30 davanti alla chiesa.

Domenica appuntamento con Sarah Peng & Elmar Kluth, che incontreranno il Jazzclub Locarno. Ore 19.00 al Lido pubblico Pachamama Beach.