Finalmente ci siamo: stasera parte Roam Festival

LUGANO - Prende il via questa sera la terza edizione di Roam Festival.

Tre appuntamenti fino a sabato con grandi nomi della scena indie, electro pop e alternative, in una cornice - quella del Parco Ciani - che non potrebbe essere più suggestiva.

Il 25 luglio andranno in scena i Metronomy, freschi dei due nuovi singoli “Lately” e “Salted Caramel Ice Cream”. Prima di loro sarà il turno di The Japanese House, nome artistico di Amber Bain, autentico astro nascente del settore.

Il 26 luglio spazio alla sperimentazione, con Apparat – al secolo Sascha Ring – e la sua eleganza musicale che abbraccia il suono regalando ricche sfumature e una bellezza universale. Prima di Apparat sarà il turno dei Lea Porcelain, duo tedesco che ha presentato l'album di debutto “Hymns To The Night” lo scorso anno. Ci sarà anche Under Changeover, progetto del musicista ticinese Adriano Iiriti, pianista di formazione che si è immerso nel mondo elettronico dando vita al suo primo album, autoprodotto: “Moving”.

Finale con il botto sabato 27 luglio, in una serata organizzata in collaborazione con Horang Music e Rsi Rete Tre. Piatto forte saranno i White Lies, la band indie britannica del momento che presenterà “Five”. Aprirà Giorgio Poi, uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana, che arriverà a Lugano con il suo “Smog Tour”. A chiudere i concerti al boschetto del Parco Ciani ci penserà Alex Neri, fondatore dei Planet Funk, protagonista di un dj set.

Diverse le novità di questo Roam Festival 2019: l'after-party ufficiale di sabato sera al Seven Lugano / The Club, una zona food&beverage disponibile già dal primo pomeriggio nell’area dell'ingresso, nonché l'accesso a prezzo ridotto presso tutti i lidi cittadini per i possessori di un biglietto dell'evento.

Tio/20minuti è sponsor di Roam Festival. Prevendita ancora attiva su Biglietteria.ch e allo Sportello Foce. Gli abbonamenti disponibili per l’intero evento sono sold-out.