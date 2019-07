Moon&Stars: le stelle accendono Locarno

LOCARNO - Da questa sera prende il via l'edizione 2019 di Moon&Stars.

A rompere il ghiaccio alle 20 con il pubblico locarnese (che come sempre sarà un mix tra presenze locali, svizzere e internazionali) sarà Bastian Baker che, dopo aver dato prova del suo talento, lascerà il palco a un artista italiano amato in tutto il mondo: Eros Ramazzotti. Siamo sicuri che le vicende personali (la separazione dalla moglie) non deconcentreranno l'artista romano, grande esempio di professionalità.

Passiamo poi a venerdì 12: si parte con la trap di Sfera Ebbasta prima dell'atteso showcase - sorpresa degli organizzatori per il Ticino - di Luca Hänni, che meno di due mesi fa ha sfiorato il podio dell'Eurovision Song Contest. Il piatto forte della serata l'offrirà Jason Derulo, cantautore e ballerino capace di vendere finora più di 45 milioni di dischi.

Sabato 13 si parte ancora con un esempio del belcanto italiano: Il Volo sarà in Piazza Grande a proporre una selezione dei brani che hanno reso celebre questo trio un po' dappertutto. Seguirà la prima presenza femminile della kermesse: Emeli Sandé in dieci anni di carriera si è affermata come una delle cantautrici soul e r&b più apprezzate, non solo nella natìa Gran Bretagna.

La domenica invece è dedicata in modo particolare al pubblico tedesco: sul palco si alterneranno, a partire dal tardo pomeriggio, Max Giesinger, Nena e Andreas Bourani.

C'è poi Piazza Piccola con il suo mix di cibo e musica gratis, offerta da artisti emergenti ticinesi, del resto della Svizzera e non solo. I primi a esibirsi giovedì saranno i Treesize e poi nell'arco del lungo weekend si esibiranno tra gli altri Ray Douglas, Velvet Two Stripes, Eleonore Quartet, Zid, Vasco Jam, Private Blend, Kaufmann, Naomi Lareine, Serafyn, Tatum Rush e così via.