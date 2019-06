Torna il Grin Festival, più saltellante che mai!

ROVEREDO - Con l’arrivo dell’estate torna a saltellare anche il grillo del Grin Festival, che quest’anno porta tante nuove proposte per tutte le età. Novità che andranno dalla corsa in montagna fino ad arrivare alla passeggiata per la famiglia, passando per spettacoli di teatro, corsi di ballo e workshops per grandi e piccini. Durante i giorni del Festival sarà inoltre possibile interagire con gli artisti presenti.

All'evento quest'anno si esibiranno 12 gruppi musicali da 10 paesi del Mondo, e tre compagnie teatrali dall’Europa: Compagnia Pas de Deux (CH), Compagnia Piccoli Idilli (Burkina Faso) e il clown Max Meier (Germania). Un evento unico nel suo genere che ha la possibilità di vantare collaborazioni di fama internazionale come gli Alash Ensemble, Forrò Mior e ImantaDimanta.

Il Festival aprirà i battenti venerdì 21 giugno con una serata dedicata esclusivamente alla musica: Haz’art Trio da Tunisia e Germania, Fiesta Mestiza dal Cile e Volxtanz dalla Germania.

Sabato 22, oltre alle varie proposte della giornata, che spaziano dallo yoga alla costruzione di un Cajon peruviano, suoneranno: Dauda Diabaté dal Burkina Faso, Les Galliards D’Avant dalla Francia, Alash Ensemble dalla Repubblica di Tuva, Neckarganga da India e Germania, ImantaDimanta dalla Lettonia, Ayom/Forrò Mior da Brasile e Portogallo.

Domenica sarà dedicata alla musica delle nostre regioni con Rinaldo Doro e Bandalpina dall'Italia e Ratatagnöl dal Ticino.

Durante la giornata di sabato 22 giugno sarà inoltre celebrato il solstizio d'estate (Jani) con la comunità lettone svizzera e italiana, un’occasione per conoscere e condividere una festività celebrata in tutto il Nord Europa.

Il Grin Festival è un evento ideale per immergersi nella musica dal mondo nelle culture e nella natura con proposte per tutte le età e diversi spazi e attività pensate per i più piccoli.

Per coloro che vorranno trattenersi per più giorni, vi sarà un’area campeggio e un’area camper.