Da "L'uomo senza passato" alle "Charlie's Angels"

LUGANO - Un lunedì e un martedì all'insegna del cinema, a Lugano.

Si comincia oggi pomeriggio alle 18.30 allo Studio Foce con la rassegna Club Cult e "L'uomo senza passato" di Aki Kaurismäki (prevendita su Biglietteria.ch). Un film uscito 20 anni e ormai diventato un classico della cinematografia europea. Un uomo approda alla stazione di Helsinki. La sera stessa viene derubato e ferocemente picchiato. Scappato dall'ospedale dove lo davano ormai per morto scopre di aver perso la memoria. Sperduto in una realtà che non conosce e privo di qualunque punto di riferimento (non ricorda nemmeno il proprio nome), l'uomo sembrerebbe destinato al peggio. Ma l'incontro con una famiglia di marginali e in seguito con Irma, sfiorita rappresentante dell'Esercito della Salvezza, gli permetterà di rifarsi una vita e trovare addirittura l'amore.

Si prosegue martedì 15 febbraio, alle 18 e alle 20.30, con Cinema in Tasca al Palazzo dei Congressi. La pellicola scelta è "Charlie's Angels" nella versione diretta da Elizabeth Banks e uscita nel 2019. Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta.

Anche in questo caso la prevendita è in corso su Biglietteria.ch.