Il coronavirus accende il dibattito sul numerus clausus nelle Università di medicina

BERNA - La pandemia di coronavirus ha riacceso le luci della ribalta sulla tematica del numerus clausus in vigore in alcune Università di medicina nel nostro Paese. Al dibattito ha partecipato anche il Consigliere agli Stati ticinese Marco Chiesa, ponendo sette domande al Consiglio federale. «Il desiderio di formare un maggior numero di professionisti indigeni in questo ambito - precisa il senatore democentrista - è trasversalmente condiviso e le opportune risposte alle necessità future della nostra popolazione, che sta inesorabilmente invecchiando, sembrano non essere sufficientemente garantite».

Per colmare questa lacune il nostro Paese fa dunque già oggi capo a molti professionisti provenienti dall’estero, formati con altri sistemi che quelli svizzeri: «In molti si chiedono - continua Chiesa - se non sia possibile diminuire questa dipendenza a beneficio del nostro Paese e dei loro Paesi di provenienza. Si pone in effetti, a questo proposito, anche il problema etico di „importare“ medici che hanno conseguito il loro diploma grazie agli investimenti formativi di altre Nazioni».

Di seguito le sette domande poste al Governo federale da Marco Chiesa: