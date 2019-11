Coinvolgere le zone isolate per favorire il commercio "emarginato"

LUGANO - Coinvolgere maggiormente le piazze e le vie cittadine più isolate. A chiederlo è una mozione interpartitica inviata al Municipio di Lugano nella serata di ieri.

Sul tema degli eventi e la loro maggior espansione sul territorio cittadino si chinano dunque Tiziano Galeazzi (UDC) ed altri firmatari. Il riferimento va subito al successo di Lugano marittima alla foce del Cassarate. «Ovviamente - sottolinea la mozione - sappiamo che non si può accontentare tutti ma è possibile e sicuramente anche fattibile, ampliare le offerte del comune, in modo eterogeneo e organizzarle affinché si tengano vive anche altre zone. Molte di esse oggi rimangono in ombra dai molti eventi organizzati nelle principali piazze».

«Alcuni eventi - si ipotizza - potrebbero addirittura essere studiati sotto forma di percorsi o itinerari anche guidati, in modo che le persone posano spostarsi e percorrere tutta la città. Questo tipo di impostazione potrebbe favorire maggiormente quel commercio “dimenticato o emarginato”».

Un esempio? Per eventi come ad esempio Blues to Bop oppure per manifestazioni musicali e/o enogastronomiche svolte primariamente nel centro cittadino, viene ipotizzata la creazione di un percorso più ampio che possa articolarsi in diverse zone, includendo quelle come Via Pelli, Piazza Indipendenza, Ex scuole e altri luoghi ancora.