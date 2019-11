Un traffico da incubo, scatta l’interpellanza

GAMBAROGNO - Il traffico sulla tratta tra Magadino e Quartino (qui il video realizzato da tio/20minuti) arriva sul tavolo del Governo. Due granconsiglieri PLR hanno inoltrato un’interpellanza al Consiglio di Stato.

In particolare Roberta Passardi e Giacomo Garzoli vogliono sapere come mai, prima di intervenire con delle limitazioni sulla tratta, non si è attesa la realizzazione della triangolazione a senso unico all’altezza della zona “Pergola”. Ma soprattutto, se considerata la situazione, il Governo abbia o meno intenzione di revocare almeno parzialmente queste misure.

Le tredici domande:

1. Per quale motivo sono state introdotte queste limitazioni? Quali eventuali misure sono state considerate per non aggravare l’asse cantonale?

2. L’approvazione della limitazione del traffico in queste aree è di competenza cantonale? Se si, quale preavviso ha dato il Cantone in merito alla chiusura e/o alla limitazione oraria di questi percorsi?

3. Conseguentemente alla chiusura di queste vie di accesso, sono state offerte alternative agli automobilisti?

Sono stati potenziati i trasporti pubblici o sono previste altre misure?

4. Siete a conoscenza dei ritardi del trasporto pubblico (autopostali) che vanno in direzione di Cadenazzo? Questi autopostali assicurano ancora i tempi necessari per accedere alle coincidenze con TILO?

5. A quanto ammontano i ritardi per la mobilità privata e pubblica tra le 07:00 e le 09:00? Infostrada annuncia tempi di attesa tra i 17 e i 30 minuti. Confermate?

6. Siete al corrente che anche le imprese presenti nel comparto di Quartino (zone commerciale), se non provvisti di autorizzazione a transitare sulle strade colpite da questa misura hanno triplicato il tempo di percorrenza per pochi chilometri (c.a. 2 km)?

7. Perché inizialmente non è stata chiusa solo la strada del nucleo di Quartino senza chiuderne o limitarne altre 4 o 5 (es. via Campiscioni in direzione Magadino-Locarno) in modo da evitare la quasi paralisi viaria del basso Gambarogno?

8. Siete al corrente che il blocco di 20 minuti al semaforo dei lavori sulla tratta Luino-Maccagno crea un intasamento dovuto all’arrivo coincidente dei veicoli?

9. Prima di intervenire non sarebbe stato opportuno attendere la realizzazione della triangolazione a senso unico all’altezza della zona “Pergola”?

10. Come mai questa triangolazione non è ancora stata realizzate considerata la chiara dimostrazione della sua efficacia durante il cantiere FFS e anche per l’ampio spazio di sedime disponibile?

11. Per evitare ulteriori disagi gli automobilisti, non sarebbe opportuno avviare la procedura di approvazione per realizzare questo triangolo a senso unico almeno in modo provvisorio in alternativa di tempi di attesa non più accettabili?

12. Avete già discusso con USTRA la possibilità di creare questo triangolo a senso unico, considerato che dal 1° gennaio 2020 la Confederazione sarà proprietaria del collegamento principale tra Bellinzona e Locarno?

13. Considerati i tempi necessari per trovare soluzioni alla viabilità privata e pubblica, il Consiglio di Stato ha intenzione di revocare almeno parzialmente queste misure di limitazione viarie fintanto non siano create premesse e alternative ideali? Se si quando?