Schianto nella notte, muore un 72enne

Successivamente la vettura si è scontrata frontalmente contro la porta dell'autorimessa per poi terminare la propria corsa contro un muro. I soccorritori della Croce Verde cittadina - giunti sul luogo dell'incidente insieme ad agenti della Polizia cantonale e ai colleghi della comunale di Lugano - non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.