Non ce l'ha fatta il 19enne che guidava la moto

L'incidente si è verificato in via Al Croséll attorno alle tre di sabato pomeriggio. Alla guida della macchina c'era una 21enne residente nella regione. Le condizioni del giovane conducente della moto erano da subito risultate gravissime. La notizia del decesso del ragazzo, molto stimato da tutti, sta destando parecchio cordoglio in tutto il Locarnese. Restano serie le condizioni dell'amico, sempre ricoverato all'ospedale La Carità di Locarno. La sua vita tuttavia non sarebbe in pericolo.