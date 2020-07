Sequestro di 30mila litri di disinfettante da parte della guardia di finanza di Como

COMO - In seguito ai controlli della guardia di finanza di Como sono stati sequestrati oltre 300mila flaconi commercializzati come prodotti con funzione battericida, germicida e virucida, propria dei presidi medici chirurgici. Il liquido non è stato autorizzato dal Ministero della salute italiano e dunque non può garantire sicurezza ed efficacia. In italia i prodotti «biocidi» devono riportare un'etichetta specifica.

La guardia di finanza è riuscita a individuare una persona, residente nel comasco, che commercializzava online i prodotti tramite la sua società situata nel milanese. Indagini ulteriori hanno portato all'individuazione di un'impresa in provincia di Varese che si occupava dei servizi di logistica della società milanese e dalla quale sono stati sequestrati oltre 30mila litri di disinfettante. L'accusa è di «frode nell'esercizio del commercio».