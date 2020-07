Incendio sul balcone, arrivano i soccorsi

LUGANO - Il fumo prima, i pompieri poi. È accaduto questa mattina, attorno alle 5:15, in via Merlina a Viganello. Qui, per cause da chiarire, si è sviluppato un incendio sul balcone di un appartamento sito al terzo piano.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri di Lugano che hanno subito notato come il fumo stesse invadendo gli altri vani dello stabile.

Gli inquilini dell’appartamento sono stati fatto evacuare temporaneamente. Sul posto, a titolo preventivo, sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano ma, apparentemente nessuno avrebbe riportato ferite o sintomi di intossicazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Cantonale e della Comunale. Via Merlina è stata temporaneamente chiusa per agevolare le operazioni di soccorso. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.

Rescue Media