Coronavirus, spacciatore in manette

PONTE CHIASSO - Non era al corrente del blocco doganale causato dal Covid-19, evidentemente, lo spacciatore fermato nei giorni scorsi a Brogeda dalla Guardia di Finanza. L'uomo, cittadino italiano, stava cercando di entrare in Ticino al volante di un'auto su cui, a seguito di un controllo, sono stati scoperti ben 55mila semi di marijuana.

Sono scattate le manette, e una perquisizione a casa dell'uomo ha permesso di rinvenire altri 25mila semi e un ingente quantitativo di sostanza pronta allo spaccio.

Nei giorni scorsi sempre a Brogeda le Fiamme gialle avevano fermato un rumeno che, per evitare una denuncia (essendo privo del permesso d'entrata in Ticino) si era reso protagonista di una rocambolesca fuga in camion in A9 e poi per le strade del Comasco. Dopo un lungo inseguimento era stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione delle disposizioni sull'emergenza epidemiologica.