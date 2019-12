Dopo la segnalazione arrivano i «massi contro i gradassi»

LUGANO - Tutto è iniziato con una segnalazione e un articolo di denuncia. Dietro all'indignazione di un quartiere, vi era il moltiplicarsi dei parcheggi selvaggi in quel di via Ligaino, a Pregassona (vedi articolo correlato).

«Si può comprendere che le persone lavorino e non riescano a trovare posto facilmente, ma trovo inaudito e di grande maleducazione parcheggiare l'auto fra strada carrabile e spazio pedonale, soprattutto in maniera tale da dover far camminare i bambini, e i pedoni in genere, in mezzo alla strada, esponendoli così al rischio di venire investiti», lamentava una settimana fa l'ex presidente della commissione di quartiere di Pregassona, Luca Campana.

Ora, forse anche grazie al contributo di Tio, il comune di Lugano ha posato dei massi per impedire soste selvagge. «Massi contro i gradassi», come li definisce ironicamente Campana che, ora, si augura non si verifichino più episodi simili. «Non fosse così - garantisce -, noi non staremo con le mani in mano».

lettore tio/20minuti