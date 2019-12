Posteggi selvaggi: «Uomo avvisato...»

PREGASSONA - Uomo avvisato, mezzo salvato. È un po' questo il messaggio che l'ex presidente della commissione di quartiere di Pregassona, Luca Campana, vuole lanciare all'indirizzo di alcuni automobilisti poco attenti alle regole.

Da qualche settimana, infatti, pare che si stiano moltiplicando le segnalazioni di parcheggi selvaggi in quel di via Ligaino, a Pregassona.

«Si può comprendere che le persone lavorano e non trovano posto facilmente, ma trovo inaudito e di grande maleducazione parcheggiare l'auto fra strada carrabile e spazio pedonale, soprattutto in maniera tale da dover far camminare i bambini e i pedoni in genere in mezzo alla strada, esponendoli così al rischio di venire investiti», lamenta Campana.

Gli automobilisti vengono quindi messi in guardia: «L'agente di quartiere è stato informato. Domani vigilerò di persona».