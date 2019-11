Nafta nel riale, i pompieri evitano il peggio

AGNO - Un ingente dispositivo dei pompieri è in azione in queste ore in seguito alla segnalazione di un importante inquinamento nel riale Barboi che costeggia via Aeroporto ad Agno. Dalle prime informazioni raccolte in redazione si tratterebbe di combustibile, la cui origine è al vaglio degli inquirenti.

I militi del corpo civici Pompieri di Lugano, tramite l'uso di speciali sostanze chimiche, stanno ripulendo il corso d'acqua evitando che l'inquinamento si propaghi.

«Trattasi di un quantitativo importante di nafta - ci conferma al telefono il capitano dei Pompieri di Lugano, Omar Della Chiesa -. Al momento sul posto stanno lavorando due squadre, assieme alla Polizia cantonale e comunale e gli uomini del Dipartimento del territorio».

Sono tre gli sbarramenti posizionati dai militi per «evitare che la sostanza inquinante raggiunga il lago Ceresio», spiega il Comandante. Al momento non si registra nessuna moria di pesci.

Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso oltre agli addetti del Cantone. Al momento le cause che hanno generato l’inquinamento non sono note.

Rescue Media