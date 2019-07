Anche la vittima del "branco" avrebbe avuto un ruolo importante

GIUMAGLIO – A volte, le campane, bisogna sentirle tutte. E così emerge che, nell'ormai nota rissa del carnevale estivo di Giumaglio, verificatasi lo scorso weekend, anche il 17enne, vittima dell'aggressione, avrebbe avuto un ruolo attivo nella vicenda. Anzi. Sarebbe stato proprio lui il primo a menare le mani. Alcuni testimoni lo avrebbero visto mentre se la prendeva con un altro ragazzo.

Il "branco", composto da quattro ragazzi della valle, che l'ha poi conciato per le feste, sarebbe intervenuto solo in un secondo tempo. Forse in difesa della vittima del 17enne. Tutto sarebbe iniziato sulla pista da ballo, per poi proseguire all'esterno del perimetro del carnevale.

Insomma, il papà del ragazzo aggredito, intervistato da Tio/ 20 Minuti il giorno dopo il fatto, avrebbe omesso dettagli importanti. Forse per la foga. Forse per la disperazione e la preoccupazione. Fatto sta che suo figlio, ferito seriamente alla milza, e attivo in una società di boxe della regione, non sarebbe esente da colpe. Tutto questo non giustifica ovviamente quanto accaduto in seguito.

Sarà l'inchiesta a chiarire definitivamente ruoli e responsabilità.