È un altro sabato di passione al San Gottardo

AIROLO - Non c'è pace per i viaggiatori che attraversano le Alpi. E quello di oggi è l'ennesimo sabato di passione vissuto sull'A2. Sin dal primo mattino, infatti, l'autostrada che conduce al San Gottardo è stata presa d'assalto sia in direzione nord che in direzione sud. Un assalto che viene certificato dalle ormai consuete code ai due portali della galleria.