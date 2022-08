Boom di pernottamenti in tutta la Svizzera, tranne che in Ticino

L'analisi di Hoteleriesuisse Ticino. Ma per il Presidente di Hoteleriesuisse Ticino Lorenzo Pianezzi l'analisi dei numeri di UST richiede qualche approfondimento ulteriore: «Allora, cominciamo con il dire che le città votate al turismo seminariale-congressuale come Ginevra o Zurigo hanno ripreso a pieno ritmo ed ecco quindi spiegati quei picchi di percentuale - spiega - e il Ticino sapeva molto bene che non poteva replicare i numeri dell'anno scorso perché tutti i confederati si recavano in Ticino per le vacanze. Con la riapertura delle frontiere e il ritorno ai viaggi - dice Pianezzi - ovvio che non siamo più una destinazione di vacanza come lo eravamo in quella particolare situazione».