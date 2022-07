Tubatura esplosa: si circola su una corsia

LUGANO - Questa mattina, a causa di una perdita importante di acqua da una tubatura, la Polizia della Città di Lugano è intervenuta in Via Clemente Maraini, all'altezza del numero civico cinque.



Si prevedono dei disagi al traffico dato che i lavori di ripristino si protrarranno sino alle ore 19.00 circa. La viabilità è garantita su una sola corsia e a senso alternato, per questo motivo la Polizia di Lugano consiglia di preferire l'accesso autostradale di Lugano Nord per entrare e uscire dalla Città.