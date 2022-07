La bandiera russa sulla casa del municipale: «Sventolerà sempre»

Il municipale non si definisce un «contestatore per il piacere di contestare». «Ma a differenza di tanti altri mi faccio un'opinione, cerco di essere critico e mi schiero». In questo caso lo schieramento è palese. Forni è della “vecchia scuola”, di quelli non avvezzi alle mezze misure (tanto da usare sui social in termine «maiale» rivolto al presidente ucraino Zelensky) e poco propensi a ritrattare: «Mi assumo tutte le responsabilità di quello che scrivo dico e faccio», ci tiene a precisare.