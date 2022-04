Altri 339 contagi e un decesso

BELLINZONA - L'aggiornamento giornaliero fornito dall'Ufficio del Medico cantonale segnala che nelle ultime 24 ore 339 persone sono risultate positive al coronavirus. Durante l'ultimo weekend la media giornaliera era stata di 234 casi, mentre venerdì scorso i contagi notificati erano stati 379. Si registra anche un decesso in più (1'169 dall'inizio della pandemia).

In ospedale - Ancora stabile la situazione nei nosocomi ticinesi. In tutto si contano 111 pazienti Covid, come venerdì e come ieri. Tre di loro si trovano in terapia intensiva (come ieri).

Nelle case per anziani - Nelle case di riposo si contano nove nuovi contagi e altrettante guarigioni. Gli infetti rimangono quindi complessivamente 30, divisi in 11 diverse strutture (quattro meno di ieri). Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).

La campagna vaccinale - Stando ai dati di martedì scorso, il 72,3% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 46,4% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 79% tra gli over65.