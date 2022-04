Meno di 400 nuovi casi in Ticino, ma c'è un decesso

BELLINZONA - Sono 377 i Covid-contagi rilevati in Ticino nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale. Ieri erano stati 378, l'altro ieri 403. Si registra però un'ulteriore vittima del virus.

In ospedale - In leggero ma costante miglioramento la situazione nei nosocomi ticinesi. I pazienti Covid ricoverati scendono a quota 110, sei in meno di ieri. Tre di loro si trovano in terapia intensiva (meno tre). Durante la scorsa settimana, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 70 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 63 anni e il più anziano 100.

Gli anziani - Nelle case di riposo si contano tre nuovi contagi e 20 guarigioni. Gli infetti scendono così a 42 in tutto, divisi in 14 diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).

Il vaccino - Stando ai dati di martedì, il 72,3% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 46,4% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 79% tra gli over65.



Tio/20minuti



