One Million Run, obiettivo raggiunto

LUGANO - Un milione di chilometri in 48 ore. Era l'obiettivo "richiesto" agli svizzeri dagli organizzatori di "One Million Run", iniziativa benefica organizzata per raccogliere donazioni in favore dei giovani talenti dello sport svizzero.

Obiettivo che è stato brillantemente raggiunto e superato. Nel weekend, in tutto il Paese, sono stati percorsi oltre un milione e 120mila chilometri da 81mila persone.

I partecipanti hanno dato prova di un'ottima forma fisica e alcuni anche di una perseveranza non da poco. Come l’ultramaratoneta Hervé Laville di Münsingen, che ha percorso 211.3 km in poco più di 45 ore.

Ma il bernese non è stato l'unico ad aver "abbattuto" il muro dei 100 km. Fra questi - almeno stando ai dati pubblicati sul sito della manifestazione - c'è anche un ticinese: Matteo Tenchio di Faido. Il leventinese ha percorso 100.2 km in 15 ore e 53 secondi.