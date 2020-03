«La salute e la sicurezza dei partecipanti sono al primo posto»

LUGANO - A causa del coronavirus, in tutto il cantone un evento dopo l'altro viene annullato. E anche il comitato organizzatore della StraLugano si prepara a tale eventualità per la quindicesima edizione attualmente in programma il 16 e il 17 maggio prossimi.

Per ora la data non cambia, fanno sapere i promotori in una nota, ma se le disposizioni cantonali dovessero protrarsi per un periodo più lungo, c'è il piano B: se necessario, la manifestazione sarà spostata al 29 e al 30 agosto 2020.

«La salute e la sicurezza dei nostri partecipanti sono sempre al primo posto nei nostri intenti e pertanto decideremo di conseguenza come procedere» dice il presidente Vanni Merzari. «Monitoriamo costantemente la situazione e vi terremo sempre informati sulle decisioni che prenderemo». La decisione finale sarà nota entro la fine di marzo.