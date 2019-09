Lugano si veste a festa per celebrare l'autunno

LUGANO - Lugano si prepara, come da tradizione, a celebrare la stagione autunnale. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, la città si addobberà a festa tra bancarelle e grottini, che animeranno le vie del centro invitando i visitatori a degustare numerose specialità di stagione locali.

Una cornice che riporta «agli ambienti della tradizione ticinese» ha ricordato il Direttore della Divisione eventi e congressi Claudio Chiapparino, spiegando come l’autunno «con i suoi colori e profumi» sia «lo scenario ideale per le manifestazioni popolari». La Festa d’Autunno è da anni «una chiave d’accesso irrinunciabile per cittadini e turisti verso il mondo delle tradizioni enogastronomiche locali» e per «tutto quell’universo umano» che le rende possibili, ha aggiunto Roberto Badaracco, Capo Dicastero cultura sport ed eventi.

La manifestazione verrà inaugurata ufficialmente venerdì 4 ottobre alle 18 in Piazza della Riforma con la tradizionale cerimonia d’inaugurazione alla presenza delle Autorità cittadine. Seguirà il consueto sparo di moschetti ad opera del Corpo dei Volontari Luganesi che darà il via ufficiale all’edizione 2019 della festa.

Il programma completo Venerdì 04.10

10:00 – 22:00 Mercato autunnale

16:00 – 02:00 Apertura dei grottini

16:00 – 22:30 PatriziAmo: i Patriziati di Lugano si raccontano nel Patio del Municipio con diverse attività

16:00 – 22:30 Musica popolare con I Patéla, Tacalà, Gruppo Costumi Valcolla e Coro I vus da Canöbia

16:00 – 20:00 Animazioni per bambini con Ludobus

18:00 Cerimonia d’inaugurazione con le Autorità cittadine. Seguirà il tradizionale sparo di moschetti ad opera del Corpo dei Volontari Luganesi che darà il via ufficiale all’edizione 2019 della Festa d’Autunno Sabato 05.10

10:00 – 22:00 Mercato autunnale

10:00 – 02:00 Apertura dei grottini

10:00 – 20:00 PatriziAmo: i Patriziati di Lugano si raccontano nel Patio del Municipio con diverse attività

10:30 – 12:30 / 14:00 – 16:00 Visita guidata del centro città. Ritrovo e biglietti gratuiti presso l’Ente Turistico del Luganese in Piazza della Riforma

11:00 – 20:00 Musica popolare con Tacalà, Duo Nostranello, Bandella dei soci, Gruppo Cantiamo Sottovoce e Gruppo Otello

11:00 – 16:00 Grazie all’Associazione pittori e scultori ticinesi si potrà ammirare l’arte dal vivo. Dalle 16:00 alle 22:00 in Piazza della Riforma esposizione al pubblico con possibilità di acquisto

14:00 – 20:00 Animazioni per bambini con Ludobus

17:30 Concerto nella Chiesa di San Rocco con il “Coro Val Genzana Massagno”, il “Gruppo corni delle Alpi I sifoni della Golena” e il “Trio ottoni Valsangiacomo” Domenica 06.10

10:00 – 18:00 Mercato autunnale

10:00 – 18:00 Apertura dei grottini

10:00 – 18:00 PatriziAmo: i Patriziati di Lugano si raccontano nel Patio del Municipio con diverse attività

10:00 – 18:00 Musica popolare con Duo Nostranello,Gruppo Cantiamo Sottovoce e Gruppo Otello

10:00 – 18:00 Animazioni per bambini con Ludobus

10:30 – 12:30 / 14:00 – 16:00 Visita guidata del centro città. Ritrovo e biglietti gratuiti presso l’Ente Turistico del Luganese in Piazza della Riforma

16:15 Concerto della Civica Filarmonica di Lugano al Palazzo dei Congressi

Tipress