Traffico in tilt per i cantieri, il Municipio scrive al Cantone

LOSONE - Cantieri stradali a Terre di Pedemonte, Solduno e Ascona. Il risultato? Le strade di Losone sono intasaste dal traffico. Per questo motivo il Municipio ha preso contatto con il Borgo di Ascona e con il Cantone con l'obiettivo di «trovare una soluzione».

«Ai lavori a Terre di Pedemonte e Solduno si è aggiunto da maggio anche un cantiere ad Ascona nell’ultimo tratto di Via San Materno - scrive l'Esecutivo cittadino -. Il risultato è il traffico quasi paralizzato nelle ore di punta della giornata, che a Losone crea notevoli disagi alla circolazione e alla popolazione».

Il Borgo di Ascona ha acconsentito alla richiesta di Losone di estendere il transito sulle vie di collina normalmente accessibili solo ai confinanti autorizzati. Via Monte Verità e Via Collinetta sono state aperte oggi al traffico in direzione di Brissago e dell’Italia.

Il Municipio di Losone si è rivolto anche al Cantone, quale responsabile dei cantieri stradali in questione, lamentando gli inconvenienti da essi causati e suggerendo alcune proposte alternative per alleggerire la circolazione. Nel frattempo, «si scusa con la popolazione per i disagi indipendenti dalla sua volontà».