Riforma delle dogane: «Un sondaggio per valutarla?»

BERNA - «Un sondaggio per valutare la Riforma dell'Amministrazione federale delle dogane». Lo richiede al Governo il consigliere nazionale ticinese Marco Romano precisando che questa misura servirebbe a conoscere «i riscontri e gli argomenti» di chi opera al fronte».

Il raggruppamento del Corpo delle guardie confine e della Dogana in una singola unità operativa e infatti in corso. Ma, secondo Romano, il "Tour de Suisse" compiuto dai vertici per illustrare il progetto - circa 60 incontri con il personale - non sono sufficienti. « Le perplessità e le preoccupazioni sono realtà», precisa il deputato ticinese chiedendo al Consiglio di Stato se sia previsto «un sondaggio interno che coinvolga chi opera al fronte» e se il personale «potrà dire la sua portando esperienze pratiche». Romano conclude la sua serie di domande chiedendo se in tutto questo sarà possibile garantire l'anonimato».

Le risposte verranno fornite nella tradizionale ora delle domande prevista il prossimo 11 giugno.