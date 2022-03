Esce di strada a Serneus, 31enne ferito

COIRA - Un 31enne è rimasto ferito ieri dopo che la sua auto è finita fuori strada tra Klosters e Serneus, nei Grigioni. Dopo aver abbandonato il veicolo, l'uomo è stato ritrovato più tardi nel villaggio di Serneus con ferite alla testa e in stato confusionale.

L'incidente è avvenuto ieri poco prima di mezzanotte, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese, precisando che un utente della strada ha notato l'auto del 31enne procedere «in modo insicuro ad alta velocità da Klosters in direzione di Serneus». La vettura guidata dal 31enne si è scontrata dapprima con un delineatore e un palo in legno ai bordi della carreggiata e in seguito con uno spartitraffico. Dopo aver sfondato una recinzione ha terminato la sua corsa in un dirupo.

Prima che i soccorsi arrivassero sul posto, l'uomo ha lasciato il luogo dell'incidente ed è stato ritrovato circa un'ora e mezza più tardi a Serneus. Era in stato confusionale e presentava ferite alla testa, scrive la polizia, aggiungendo che il 31enne è stato trasportato all'ospedale di Schiers (GR). È stata avviata un'inchiesta.