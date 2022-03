Vasto incendio boschivo nei pressi di Meiringen

MEIRINGEN - Un vasto incendio si è sviluppato ieri verso mezzogiorno in una foresta situata vicino a Meiringen (BE). Durante la notte, le fiamme sono state contenute e tenute sotto controllo: nelle ore precedenti numerosi vigili del fuoco e diversi elicotteri sono entrati in azione per spegnere il rogo.

Non ci sono feriti, ha indicato la polizia cantonale bernese in un tweet, precisando che ora gli ulteriori lavori di estinzione saranno effettuati principalmente a terra dai vigili del fuoco e non più con i velivoli.

Il traffico ferroviario fra Lucerna e Interlaken è limitato. La situazione potrebbe essere ristabilita oggi attorno a mezzogiorno, hanno reso noto le FFS tramite Twitter. Ritardi e soppressioni sono possibili.

L'allarme è stato dato poco dopo le 12:30 di ieri. A causa della siccità e del vento le operazioni si sono rivelate difficili, aveva spiegato nel pomeriggio la portavoce della polizia cantonale Jolanda Egger.