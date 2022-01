Sospetto incendio doloso a Sankt Margrethen, in manette un 16enne

SANKT MARGRETHEN (SG) - La scorsa notte un incendio è stato rilevato nella tromba delle scale di una casa plurifamigliare a Sankt Margrethen (SG) prima che si verificassero danni maggiori. La polizia presume che l'incendio sia di origine dolosa e ha arrestato un giovane.

L'allarme è stato dato da un abitante della casa poco dopo le 2 di notte. Al loro arrivo, i servizi di emergenza hanno constatato la presenza di molto fumo nelle scale. Appena in tempo per evitare l'incendio della vecchia casa di legno, indica la polizia sangallese in una nota odierna.

I danni materiali ammontano a più di mille franchi. La polizia suppone che l'incendio sia stato causato intenzionalmente dando fuoco agli oggetti situati nella tromba delle scale. Poco dopo, un giovane di 16 anni è stato fermato non lontano dal luogo del rogo e arrestato.

La causa dell'incendio non è ancora nota. Inoltre sono in corso indagini in collaborazione con la Procura dei minorenni per determinare se il giovane possa essere un piromane.