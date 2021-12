Si schianta contro un albero e disintegra la sua Ferrari

AARAU - Bolide contro albero, alla fine ad avere la meglio è stata la pianta.

Ha avuto un tragico esito - per il portafoglio, non per il conducente che ne è uscito illeso - un incidente della circolazione avvenuto ieri pomeriggio nel canton Argovia, in quel di Auw (AG).

Una Ferrari, guidata da un giovane conducente, ha perso aderenza sulla carreggiata bagnata finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

Il danno riportato, scrive la Cantonale in nota, è da considerarsi totale.

Polca Argovia