Sgominato traffico di certificati Covid falsi

SCIAFFUSA - Ha emesso diverse centinaia di certificati Covid falsi per persone che non erano mai state vaccinate. Un traffico di attestazioni che è stato di recente sgominato, nel Canton Sciaffusa, con il fermo di diverse persone, come fa sapere oggi la locale polizia cantonale.

La vicenda è andata in scena nel periodo tra la fine di settembre e metà ottobre 2021. Le autorità cantonali sono state informate dalla Polizia federale sull'emissione delle attestazioni presso il centro cantonale di vaccinazione. Ed è proprio un collaboratore della struttura che, durante lo scorso mese, è finito in manette per la vendita delle attestazioni.

Le manette sono scattate anche per altri collaboratori, che intermediato la vendita o che hanno rivenduto attestazioni false.