Incidente sul set: «Le armi erano vere»

RAPPERSWIL-JONA - Stavano girando una scena per un film ambientato nella mafia. Quando tre persone sono rimaste ferite in una scena con una sparatoria. Nell’incidente che si è verificato ieri in un bar di Rapperswil-Jona, nel Canton San Gallo, c’erano infatti di mezzo delle armi vere. «Ma erano state utilizzate delle cartucce a salve» spiega un portavoce della polizia cantonale.

Non si trattava comunque di dilettanti, come affermano ancora le autorità. Sul posto erano presenti venticinque persone. E la troupe cinematografica era composta da otto. «Si tratta di persone che lavorano in maniera professionale». Mentre i tre feriti - di età compresa tra i 24 e i 54 anni - sono attori amatoriali.

Non è ancora noto da quale arma siano partiti i colpi all’origine dell’incidente. E le autorità devono anche chiarire se per le riprese cinematografiche fossero necessarie delle autorizzazioni particolari.

Manuel Rigamonti, titolare del bar interpellato da 20 Minuten, afferma: «Ho dato in affitto il locale». E dice di non sapere nulla sulla dinamica dell’accaduto.