Pirata della strada sull'A1, sfiorato il frontale

BERNA - Lo scontro frontale è stato evitato per un soffio, sabato sull'autostrada A1, all'altezza di Wangen an der Aare.

Il pericolosissimo incontro è stato filmato dalla dashcam di un automobilista 32enne, rimasto scioccato dall'accaduto. «Un comportamento del genere è incomprensibile», spiega l'uomo che, alla guida quella sera, si è visto arrivare di fronte un SUV con rimorchio per cavalli, contromano e a tutta birra.

«All'inizio non ci ho fatto caso. Tra il traffico e la strada bagnata per la forte pioggia ero concentrato al volante», spiega. Ma i fari, sempre più vicini, tanto da abbagliarlo, gli hanno fatto notare il pericolo in arrivo. Solo quando mancavano pochi metri tra lui e l'auto, si è reso conto che si trattava di un veicolo contromano: «Ho sterzato cambiando corsia», aggiunge. «Se al mio posto ci fosse stato un camion, le cose sarebbero andate diversamente e ci sarebbe stato un mortale».

Per il 32enne è assurdo quanto accaduto: «C'era abbastanza traffico per strada. Non capisco come si possa pensare di guidare in maniera così pericolosa e per giunta sulla corsia di sorpasso».

Non così raro - Secondo l'Ufficio di prevenzione infortuni (Upi), lo scorso anno, a causa di automobilisti contromano ci sono stati due feriti lievi, uno grave e un morto.

«Sappiamo che circa il 30 percento dei guidatori contromano è ubriaco», afferma il portavoce Marc Kipfer. I giovani conducenti sono maggiormente a rischio in questi casi. «Ma anche le persone anziane, sopra i 70 anni, sono sovrarappresentate».

Inversioni folli - Kipfer sottolinea inoltre che solo la metà dei guidatori contromano si immette in autostrada nella direzione sbagliata. «L'altra metà prima entra correttamente, ma poi fa inversione a una piazzola di sosta o in qualche spazio o, peggio, in mezzo alla strada.

La polizia del canton Soletta, intanto, ha avviato le indagini per risalire all'identità dello sconsiderato alla guida del SUV.