Denunciato dalle figlie per evitare «che abusasse di altri bambini»

OENSINGEN - Un padre di famiglia di 59 anni è stato condannato a 3 anni e 4 mesi da un tribunale solettese per aver abusato - a più riprese - di una delle sue figlie tra il 1996 e il 1999. L’uomo era già stato condannato nel 2004 per aver aggredito sessualmente la primogenita, ma le due sorelle minori avevano mantenuto il silenzio senza denunciare.

Tutto è però cambiato quando hanno saputo che il padre aveva l’intenzione di trasferirsi in Thailandia e, secondo le giovani, aveva pure l’intenzione di adottare un bambino. Un fatto che ha spinto le ragazze a sporgere denuncia nei confronti del genitore: «Vogliamo evitare che possa maltrattare un altro bambino», ha dichiarato una di loro di fronte al giudice.

La testimonianza delle due giovani - che oggi hanno rispettivamente 25 e 22 anni - ha permesso di scoprire che il 59enne aveva abusato ripetutamente della più grande delle due, in particolare quando lei si faceva il bagno. All’epoca delle prime sevizie aveva solamente 5 anni.

Oltre alla pena comminatagli, il solettese dovrà risarcire la figlia per un totale di 12mila franchi nonché prendere a carico le spese per la terapia della giovane, tutt’oggi in cura e traumatizzata da quanto accaduto in passato.