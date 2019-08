Richiedente l'asilo ubriaco malmenato dalla sicurezza

LANGENTHAL - Momenti di tensione catturati in video sabato notte a Langenthal. Il filmato di un lettore di 20 Minuten mostra alcuni addetti alla sicurezza malmenare un uomo alla Wuhrplatzfest. Probabilmente un richiedente l’asilo, secondo quanto raccontato: «Stava raccogliendo alcuni bicchieri per riscuotere il deposito». I due agenti, infastiditi dal suo comportamento, lo hanno esortato ad allontanarsi dall’area del festival.

«Quando si è rifiutato di andarsene uno degli addetti lo ha colpito con diversi pugni al volto». Alcuni istanti dopo, il secondo agente lo ha preso per il collo, scaraventandolo al suolo. «Lo hanno trattato come un delinquente. Ma voleva solo raccogliere qualche franco». Il fatto non è passato inosservato e non ha mancato di sollevare critiche fra i presenti. L’associazione culturale Chrämerhuus, responsabile dell’organizzazione dell’evento, è al corrente dell’accaduto e si è detta dispiaciuta. «Non era mai successo. Abbiamo sempre avuto buone esperienze» con l’agenzia incaricata della sicurezza, ha confermato, condannando «qualsiasi forma di violenza. In particolare quando mette in pericolo la sicurezza dei nostri ospiti».

«Era ubriaco e disturbava gli ospiti» - La versione dell’agenzia - interpellata da 20 Minuten - racconta una storia differente. Il richiedente l’asilo era «alquanto ubriaco» e avrebbe disturbato diverse donne. «Il mio collega ed io gli abbiamo detto di comportarsi adeguatamente. Mezz’ora dopo però abbiamo ricevuto altre lamentele per il suo comportamento aggressivo». Lo hanno così preso da parte invitandolo ad abbandonare l’area. «Quando ci siamo voltati, ha attaccato il mio collega», non riuscendo però a colpirlo, «probabilmente a causa di quanto aveva bevuto». Quanto accaduto successivamente è ciò che si vede nel filmato.

Una reazione sproporzionata nei confronti di un uomo così ubriaco? «Certo, guardando il video senza conoscere quanto accaduto in precedenza il tutto risulta brutale», ha chiarito l’agente, spiegando che l’utilizzo della forza non era in alcun modo previsto. Inoltre, «secondo alcuni avventori, l’uomo era solito andarsene in giro con un coltello. Per questo lo abbiamo bloccato così».

Successivamente, il richiedente è stato allontanato dalla polizia che lo ha ascoltato prima di rilasciarlo. Nei suoi confronti, ha confermato la Polizia cantonale bernese, non è stata presa alcuna misura.