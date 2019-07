Due ciclisti investiti sulla strada del Maloja

SILS - Due ciclisti sono rimasti feriti nel tardo pomeriggio di venerdì sulla strada del Maloja dopo essere stati investiti da un’auto nei pressi del parcheggio in riva al lago a Plaun da Lej.

Il 34enne al volante - comunica oggi la Polizia cantonale grigionese - stava viaggiando da Sils in direzione del Maloja. Giunto all’altezza dell’Hotel Cristallina, ha svoltato per accedere ai posteggi entrando in collisione con il gruppo di ciclisti.

Il primo dei due è stato trasportato in ambulanza alla clinica Gut di St. Moritz. L’entità delle sue ferite non è ancora stata accertata. La seconda invece - feritasi in modo medio-grave - è stata trasportata dalla Rega all’ospedale di Coira.

L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della polizia retica.