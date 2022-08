Docenti senza diploma: «La qualità dell'istruzione è in pericolo»

BERNA - Le associazioni dei docenti lanciano l’allarme. La tendenza di molti cantoni ad assumere docenti senza diploma inizia a preoccupare: «La qualità dell’istruzione è in pericolo. Se io, come madre, dovessi scoprire che l’insegnante di mia figlia non possiede una corretta formazione, non riuscirei più a dormire bene», ha affermato Dagmar Rösler, presidente dell'organizzazione ombrello per gli insegnanti in Svizzera (LCH), lunedì davanti ai media.