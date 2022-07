Mancano i controllori di volo, Skyguide pronta a raddoppiare gli stipendi

GINEVRA - Skyguide, la società che si occupa del controllo del traffico aereo in Svizzera, fatica a reclutare nuovi dipendenti, in particolare in Romandia, al punto che diversi posti per la formazione che comincia a settembre rimangono vacanti. Per contrastare il fenomeno, l'azienda ha deciso di raddoppiare i salari dei tirocinanti.