«On salassa i clienti svizzeri»

«I prezzi di On variano da paese a paese. L'aumento dei salari e dei costi di distribuzione nei negozi di articoli sportivi svizzeri determina un aumento dei prezzi delle scarpe da corsa in Svizzera. Anche per On», spiega un portavoce dell'azienda, citato nel domenicale. Tuttavia, la "SonntagsZeitung" ritiene che questo argomento non regga, poiché si tratta di webshop e non di negozi. «Ciò significa che l'aumento dei salari, degli affitti dei negozi e dei costi di trasporto non è più una giustificazione per i prezzi più alti della Svizzera. Inoltre, On non produce le sue scarpe e i suoi abiti nella costosa Svizzera, ma in Vietnam, Portogallo, Lettonia e Germania. Da lì vengono trasportati ai mercati corrispondenti. Di conseguenza, non ci sono costi di produzione svizzeri aggiuntivi che giustifichino un aumento dei prezzi nella Confederazione», scrive il domenicale.