Perché due genitori e non tre o quattro?

Le possibilità sono svariate: si va dalla coppia gay che decide di crescere i figli insieme a una coppia lesbica, per costruire una genitorialità multipla, ai genitori omosessuali che vogliono riconoscere il padre o la madre biologica come terzo genitore. Secondo il domenicale però l'argomento sarebbe divisivo: un comitato di dieci esperti nominati dal Consiglio federale come consulenti per la revisione del diritto di filiazione ha espresso a maggioranza un parere contrario ad estendere lo status di genitori a più di due persone. Una minoranza si è detta favorevole a riconoscere fino a quattro genitori. Il Consiglio federale in un rapporto si è detto «nettamente» favorevole a preservare la famiglia bi-genitoriale in futuro. Il movimento Lgbtquia+ non è soddisfatto e promette battaglia in vista della discussione della revisione della legge alle Camere federali.