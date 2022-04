Piano salvataggio per le aziende elettriche

BERNA - Il Consiglio federale sta valutando un piano di salvataggio a tutela delle aziende elettriche di importanza sistemica. L'obiettivo del governo è garantire l'approvvigionamento elettrico in Svizzera anche in caso di un ulteriore peggioramento della situazione, resa particolarmente complicata dalla guerra in Ucraina.

L'invasione e l'impennata dei prezzi - Dalla fine dell'anno scorso i mercati dell'energia stanno registrando forti impennate dei prezzi. L'invasione di Mosca non ha fatto altro che acuire questo contesto, portando i prezzi a livelli mai visti prima, scrive il Consiglio federale in una nota diramata stamane.

A causa di questi notevoli aumenti dei prezzi, le aziende elettriche hanno bisogno di maggiori mezzi finanziari per assicurare le prestazioni e il loro fabbisogno di liquidità è in netta crescita. Se dovesse venire meno una grande società, la sicurezza dell'approvvigionamento potrebbe essere a rischio e si innescherebbe una reazione a catena, avverte l'esecutivo.

Il Consiglio federale vuole impedire che tale scenario si concretizzi e ha quindi deciso di mettere a punto un piano di salvataggio per le aziende elettriche di importanza sistemica insieme alla relativa base giuridica, si legge nel comunicato, nel quale si parla di decisione presa durante la seduta di ieri.

Tuttavia, le imprese del settore sono chiamate ad agire in prima linea. La guerra e la forte volatilità dei prezzi obbligano le aziende a dare prova di maggiore disponibilità e flessibilità, ma anche a procedere a eventuali adeguamenti del proprio modello societario. La Confederazione interverrà solo in via sussidiaria.

Condizioni severe - Per evitare falsi incentivi, le condizioni per usufruire delle misure di sostegno di Berna saranno molto severe. Tra queste, ad esempio, vi saranno prescrizioni sulla trasparenza, tassi di interesse conformi al mercato, divieto di distribuzione dei dividendi e garanzie sotto forma di pegni sulle azioni. Il pacchetto di misure sarà di durata limitata.

Sul lungo periodo è poi prevista una serie di provvedimenti volti a rendere le aziende più resilienti, prosegue l'esecutivo. Essi comprendono prescrizioni che garantiscano in qualsiasi momento il mantenimento di importanti funzioni come la produzione di energia elettrica, una legge sull'integrità e la trasparenza del commercio all'ingrosso di elettricità e gas, nonché eventuali direttive in materia di liquidità e dotazione di capitale delle imprese.

La Confederazione si accinge inoltre a discutere più in dettaglio con le principali aziende elettriche in vista di una breve procedura di consultazione. Una legge federale urgente dovrebbe essere discussa alle Camere con procedura speciale durante la prossima sessione estiva ed entrare in vigore urgentemente.