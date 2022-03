Alla Coop niente più scontrino alle casse

BERNA - Per ricevere lo scontrino alla Coop dovrete richiederlo. Da oggi la catena commerciale non emetterà più lo scontrino di carta. Questa pratica, già implementata con successo per le casse self-checkout già ormai da due anni, viene ora estesa a tutte le casse. Non solo a quelle dei supermercati, ma anche a quelle dei negozi Karma e Sapori e dei punti di vendita Coop to go. Rinunciando alla stampa automatica dello scontrino sia alle casse self-checkout sia a quelle servite, Coop risparmierà ogni anno oltre 400 tonnellate di carta, avvicinandosi così di più all'obiettivo di diventare un'azienda zero waste definito nel pilastro «Tutela dell'ambiente e del clima».