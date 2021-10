Attenzione, potrebbe caderti il bimbo

BERNA - Una delle rondelle in plastica del sistema di trasporto potrebbe rompersi facendo sì che lo spallaccio si stacchi. Ciò, evidentemente, comporterebbe un pericolo di caduta e lesioni. E siccome stiamo parlando di uno zaino porta bimbi, il pericolo non è trascurabile. Tanto che Aldi Suisse, in collaborazione con l’UPI, Ufficio prevenzione infortuni, ha deciso per un richiamo del prodotto "Hiking Carrier".

Il richiamo riguarda lo zaino con il numero di articolo 804707 in vendita in tutti i negozi Aldi dal 29 aprile. Il prezzo d’acquisto sarà rimborsato ai clienti anche in assenza dello scontrino di cassa.