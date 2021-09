I cavolfiori finiscono sui binari

WEINFELDEN - A causare interruzioni del traffico ferroviario sono spesso incidenti o problemi tecnici. Saranno quindi stati sorpresi coloro che oggi, per circa tre ore, non hanno potuto viaggiare a causa di alcuni... cavolfiori. Infatti, il collegamento ferroviario da Weinfelden, nel Canton Turgovia, a Wil, nel Canton San Gallo è rimasto inagibile a causa della verdura finita sui binari.

Il curioso incidente ha avuto luogo quando un container rimorchiato da un trattore si è sbilanciato, attorno alle 12, ribaltandosi parzialmente sui binari della ferrovia circostante. Buona parte del carico è allora capitombolata sui binari.

In seguito, l'alimentazione delle linee aree è stata interrotta finché alcuni membri delle FFS, in collaborazione con alcuni agricoltori, non hanno rimosso tutti i cavolfiori e i loro contenitori, per ripulire i binari.

L'infrastruttura ferroviaria comunque non ha subito alcun danno, e i treni hanno potuto riprendere a circolare intorno alle 15,15.

A margine dell'incidente, non è stato segnalato nessun ferito.

BRK News